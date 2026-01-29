© Da video
Atto dimostrativo nel carcere di New York dove è detenuto, in attesa di processo, il 27enne accusato dell'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson
Un uomo del Minnesota è stato incriminato per impersonificazione di un agente federale dopo essersi presentato in un carcere federale di New York sostenendo di avere un ordine di un giudice per liberare Luigi Mangione, il 27enne di origini italiane accusato dell'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson. Lo riferisce l'emittente Nbc News. Mark Anderson, 35 anni, è stato arrestato al Metropolitan detention center di Brooklyn dopo che alcuni detenuti addetti ai lavori interni gli hanno chiesto di mostrare le sue credenziali. A quel punto, Anderson ha esibito una patente di guida del Minnesota e ha "affermato di essere in possesso di armi".
L'uomo, affermando di avere un ordine del tribunale per la scarcerazione di Mangione, ha inoltre dichiarato "di essere un agente dell'Fbi in possesso di documenti 'firmati da un giudice' che autorizzavano il rilascio di uno specifico detenuto", si legge nell'atto. Quando i funzionari del Bureau of Prisons gli hanno chiesto le sue credenziali, ha fornito solo una patente di guida e ha dichiarato di avere armi nella sua borsa.
Avrebbe poi lanciato dei documenti agli agenti del Bureau of Prisons, relativi a rivendicazioni legali contro il Dipartimento di Giustizia. Anderson "ha anche mostrato e lanciato verso gli agenti numerosi documenti. Nel suo zaino, gli agenti del carcere hanno trovato una forchetta da barbecue e una "lama circolare in acciaio" simile a una rotella tagliapizza. Il 35enne dovrebbe comparire davanti al tribunale federale di Brooklyn nelle prossime ore. Non è chiaro se e quale collegamento ci sia con Mangione.
Il processo federale per omicidio a carico di Luigi Mangione, nel caso riguardante l'uccisione dell'amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson, inizierà con la selezione della giuria l'8 settembre. Lo ha dichiarato la giudice federale Margaret Garnett. Garnett, affermando che la programmazione del resto del processo, comprese le arringhe iniziali e le testimonianze, dipenderà dalla decisione sull'eventuale autorizzazione ai procuratori a chiedere la pena di morte.
Se la pena di morte restasse un'opzione, "la fase successiva del processo inizierà l'11 gennaio 2027", ha detto Garnett. Se invece la pena capitale verrà esclusa, le arringhe iniziali si terranno il 13 ottobre.
Mangione, 27 anni, arrestato nel dicembre 2024, si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio a livello federale e statale, che prevedono la possibilità dell'ergastolo.