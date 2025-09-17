Ceo ucciso a New York, cadono le accuse di terrorismo per Luigi Mangione

Un giudice ha respinto le accuse di terrorismo contro Luigi Mangione nel caso avviato dallo Stato di New York per l'omicidio del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, mantenendo però le accuse di omicidio di secondo grado. Gli avvocati di Mangione hanno sostenuto che il caso a livello statale e il parallelo procedimento federale per la pena di morte equivalessero a un doppio rischio. Ma il giudice Gregory Carro ha respinto tale argomentazione, affermando che sarebbe prematuro prendere una decisione del genere. Si tratta della prima apparizione in tribunale di Mangione da febbraio.