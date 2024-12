Minaccia l'assicurazione sanitaria con le parole di Luigi Mangione: arrestata

Nel frattempo proseguono le indagini su Luigi Mangione. L’ultimo aggiornamento riguarda una nota da parte di UnitedHealth Group, la compagnia assicurativa di cui Thompson era il ceo, secondo la quale non esiste alcun documento che indichi il 26enne come un cliente assicurato. Una tesi confermata anche da Joseph Kenny, capo degli investigatori del Dipartimento di Polizia di New York. "Non abbiamo alcuna indicazione che sia mai stato un cliente di United Healthcare - ha detto - ma Mangione la menziona come la quinta più grande compagnia in America, il che la renderebbe la più grande organizzazione sanitaria negli Stati Uniti. Forse è per questo che ha preso di mira quella compagnia".