Lugansk, i 41 lavoratori intrappolati in una miniera sono stati salvati

"Otto persone sono in condizioni moderate: tra queste, un bambino di due anni e due adolescenti di 17 e 18 anni. A tutti viene fornita l'assistenza medica necessaria. Nel distretto di Primorsky, un complesso residenziale a più piani e sette edifici privati sono stati danneggiati. I servizi comunali stanno ripulendo le aree. L'amministrazione del distretto sta tenendo consultazioni per i residenti. Nel distretto di Kiev, proseguono i lavori di bonifica e l'ispezione degli edifici danneggiati. Un edificio a più piani, cinque edifici privati, un asilo nido privato, danneggiati un negozio e 27 automobili".