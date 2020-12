L'anziana che starnutisce: dedicato al Covid l'ultimo graffito di Banksy

E' dedicata al Covid l'ultima opera di Banksy , che per l'occasione torna a lavorare nella natia Bristol , in Inghilterra. Nel suo nuovo graffito l'artista raffigura una donna anziana , fazzoletto in testa, che starnutisce facendo cadere a terra la borsa e una sporta della spesa, in un riferimento ironico e graffiante ai problemi sociali amplificati dalla pandemia.

Aachoo!! - Il murale si intitolo "Aachoo!!", versione british del nostro "etcì", il suono dello starnuto. Apparso sul muro laterale color verdino di una casa della periferia della città, in Vale Street, il graffito è stato notato da passanti e residenti in zona. Poi il misterioso artista ha rivendicato la paternità dell'opera attraverso i consueti canali Internet: il suo website e il suo profilo Instagram.

L'anziana signora e l'uomo con l'ombrello - Nel disegno lo starnuto della signora ha un effetto spray che si allunga sull'edificio e sulla stradina sotto l'anziana: la più ripida di tutta la Gran Bretagna, con ben 22 gradi di pendenza. Con lo starnuto, all'anziana vola via anche la dentiera, mentre un uomo vicino con l'ombrello in mano viene spinto via dall'inverosimile spostamento d'aria. E' subito diventato meta d'interesse e curiosità il muro decorato dall'artista, di cui si sa pochissimo, al di là del luogo di nascita e delle tracce dell'impegno pubblico, sociale e pro immigrazione che ne caratterizza l'opera.

Lo smalto acrilico sopra il murales - Il graffito potrebbe far crescere il valore della proprietà sulla quale è stato tracciato, di recente messa in vendita. Un ex inquilino, Fred Loosmore, falegname di 28 anni, ha già provveduto a cercare di proteggere il graffito ricoprendolo con smalto acrilico trasparente. Ha detto: "E' un'opera d'arte davvero graziosa. E anche significativa, no?".