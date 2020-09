L'artista Banksy perde il copyright | La Ue: niente diritti a un anonimo

L'emergenza coronavirus irrompe sempre più nell'arte. E ora anche "La ragazza con il timpano trafitto" indossa la mascherina. Si tratta di uno tra i più famosi graffiti realizzato da Banksy su un muro di Bristol, in Inghilterra, per omaggiare il celebre dipinto di Vermeer "La ragazza con l’orecchino di perla". La notizia è riportata anche dalla Bbc, che sottolinea come non sia chiaro se ad aggiungere la mascherina sia stato proprio Banksy o altri.

Inoltre, sempre secondo i giudici, aprendo nel 2019 un negozio a Croydon, nella periferia di Londra, con l'intenzione di ottenere il riconoscimento del marchio Ue come chiesto nel 2014, ha agito in "cattiva fede". La sentenza dell' Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, EUIPO, come riporta il Messaggero, ha dato quindi ragione alla Full Colour Black, azienda che produce cartoline ispirate all'arte di strada e che da due anni contesta il diritto di Banksy di rivendicare un marchio commerciale sul suo nome e sulle sue immagini.

Il punto centrale, rimane comunque il fatto che l' artista "abbia scelto di rimanere anonimo", rendendo di fatto impossibile "individuarlo al di là di ogni dubbio come il proprietario di quei lavori", e di "dipingere soprattutto graffiti sulle proprietà private di altri senza chiedere il permesso, invece di usare supporti di sua proprietà". Anche per questo "non può essere stabilito al di là di ogni dubbio che l'artista abbia il copyright sui graffiti".