Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Tensione con gli Stati Uniti

Groenlandia e Danimarca chiedono di incontrare Rubio

Chiesto un incontro con il segretario di Stato Usa che ha avuto un colloquio con Parolin

06 Gen 2026 - 19:51
Marco Rubio © ansa

Marco Rubio © ansa

La Groenlandia e la Danimarca hanno chiesto un incontro con il segretario di stato Udegli Stati Uniti Marco Rubio. Lo ha comunicato il governo groenlandese.

Il colloquio Rubio Parolin

 Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Lo riferisce il dipartimento Usa in una nota precisando che al centro dei colloqui fra i due c'è stato il Venezuela nonché "la promozione della pace e della libertà religiosa a livello globale". Rubio e Parolin hanno riaffermato il loro impegno ad approfondire la cooperazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede nell'affrontare le priorità comuni in tutto il mondo. 