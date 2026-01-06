Groenlandia e Danimarca chiedono di incontrare Rubio

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Lo riferisce il dipartimento Usa in una nota precisando che al centro dei colloqui fra i due c'è stato il Venezuela nonché "la promozione della pace e della libertà religiosa a livello globale". Rubio e Parolin hanno riaffermato il loro impegno ad approfondire la cooperazione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede nell'affrontare le priorità comuni in tutto il mondo.