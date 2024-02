Kiev attacca una base russa con missili Himars: morti 65 soldati

L'esercito ucraino avrebbe sferrato un attacco con missili Himars contro un campo di addestramento russo vicino a Trudivske, nel Donetsk.

Nell'attacco sarebbero morti 65 soldati, schierati in formazione da parata. Tra le vittime anche il generale maggiore Oleg Moisev. Foto e video circolati in queste ore sembrano provare sia l'attacco sia le pesanti perdite subite dai russi, ma al momento né Mosca né Kiev hanno rilasciato dichiarazioni in merito.