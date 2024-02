Ucraina, esplosioni a Zaporizhzhia e in altre regioni | Russo-americana arrestata in Russia per alto tradimento

L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina, Bridget Brink, afferma che gli Usa "non hanno un piano B" per quanto riguarda il pacchetto di aiuti supplementari attualmente in discussione al Congresso americano: "Siamo concentrati al 100% sul piano A", spiega la diplomatica. Lo riportano i media di Kiev. "La tempistica dipende dal Congresso - ha detto Brink ia un giornalista del Kyiv Independent -. Posso dirvi che ho avuto due conversazioni con lo speaker: so che sostiene l'Ucraina e comprende l'importanza che la Russia perda questa guerra".