Kenya: viveva scrivendo tesine per gli studenti di tutto il mondo, ma l'IA lo ha rovinato

Accessibile, ma soprattutto gratuita. E così anche il piccolo grande impero di Teresios inizia a scricchiolare. Già, perché l'Ia, nel giro di poco, ha ridotto sensibilmente la domanda per i servizi offerti dall'impresa del nostro, che in dodici anni di attività ha prodotto all'incirca 2.500 tesine, anche al ritmo di tre al giorno. Il lavoro però inizia a scarseggiare e anche le entrate crollano. Considerando che i lavori erano passati, nel tempo, da 7 a 70 dollari l'uno, i conti sono presto fatti. A risentirne, oltretutto, non sono state solo le tasche di Teresios e dei suoi collaboratori, ma anche di tutte le loro famiglie. I proventi, infatti, venivano inviati ai genitori, quasi tutti poverissimi e residenti nelle periferie delle grandi città, ai margini della società. Si stima che, grazie all'infallibile sistema dell'emulazione, circa 40.000 persone nel Paese vivessero grazie a questo mercato milionario.