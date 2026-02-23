Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea: "Viaggi e massaggi a spese dei contribuenti"
Il reale, ormai caduto in disgrazia, è indagato per il suo rapporto con Epstein. Gli agenti da giorni stanno perquisendo la sua abitazione
© Ansa
Si è fatto rimborsare - dalle tasche dei contribuenti - migliaia di sterline sborsate per massaggi e altre decine di migliaia in spese di viaggio eccessive l'ormai ex principe Andrea, fratello di re Carlo III, caduto in disgrazia e arrestato (ma subito rilasciato) pochi giorni fa nell'ambito di un'indagine che mira ad accertare la forma e la profondità del legame del reale britannico con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Le nuove accuse arrivano dalla Bbc e sarebbero state mosse da ex alti funzionari del governo inglese.
Le spese per i massaggi e la "deferenza" degli alti ufficiali
Parlando in condizione di anonimato, un funzionario pubblico ormai in pensione ha raccontato di essersi trovato più volte di fronte a note spese esorbitanti quando si trattava dei presunti viaggi di lavoro di Andrew Mountbatten-Windsor nel decennio 2001-2011 in cui ha occupato il ruolo di inviato speciale per il commercio britannico. Il dipendente del governo britannico ha raccontato di essersi infastidito di fronte alla richiesta di Andrew di coprire i costi dei "servizi di massaggio" e di essere anche arrivato a rifiutarsi di rimborsarli. Ma sarebbe stato tutto inutile: "Dissi chiaramente che non dovevamo pagare, ma i vertici del ministero mi scavalcarono e il conto fu saldato comunque con soldi pubblici". Una scelta per cui l'ex funzionario accusa i suoi superiori, che favorivano una sorta di "cultura di deferenza" nei confronti dell'ex principe.
Il mistero dell'entourage e le cifre da capogiro per gli stipendi
Una seconda fonte, parlando con la Bbc, avrebbe visionato per diverse volte le richieste di spesa per i viaggi di Andrew. E ha confessato di non avere "assolutamente alcun dubbio" sull'autenticità delle accuse rivolte contro l'ex duca di York. Le richieste di rimborso eccessive avrebbero incluso i costi di voli, camere d'albergo e gli stipendi dell'entourage di Andrew, al cui seguito non era chiaro quante persone e chi ci fosse. "Non potevo crederci. Sembrava che non fosse denaro vero, ma in quel momento non stavano spendendo i propri soldi".