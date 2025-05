Italiano torturato a New York, la donna coinvolta: un equivoco

Beatrice Folchi, la donna coinvolta nelle indagini sul sequestro e sulle torture all'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, dopo essere stata fermata dalla polizia è stata rilasciata. E ad alcuni conoscenti di Latina, di dove è originaria, ha spiegato che è stato "tutto un equivoco". La giovane è stata fermata inizialmente dalla polizia di New York insieme a John Woeltz, il trader aggressore, ma il procuratore ha deciso di non procedere con le accuse in attesa che le indagini procedano. La donna si è trasferita negli Stati Uniti dopo aver terminato gli studi liceali allo scientifico Ettore Majorana di Latina, e ora è cittadina americana.