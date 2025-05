Italiano torturato a New York, il suo aguzzino è un imprenditore con patrimonio da 100 milioni di dollari

Sempre in relazione al grave episodio che ha visto coinvolto il turista italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, il New York Post ha rivelato il fermo di una donna, Beatrice Folchi, originaria di Latina. La Folchi è stata intercettata nei pressi della sua residenza a Chelsea e ha prontamente negato ogni suo coinvolgimento nelle torture subite dall'uomo. "Non sono in stato di arresto. Non posso rilasciare dichiarazioni al momento", queste le sue concise parole.