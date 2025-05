Italiano sequestrato a New York, c'è un secondo arresto

La polizia di New York ha arrestato una seconda persona coinvolta nel sequestro e nelle torture ai danni dell'italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan. Lo riferisce il "New York Post", aggiungendo che la seconda persona arrestata è stata identificata. Si tratterebbe di William Duplessie, trader di criptovalute come Carturan. L'uomo si sarebbe consegnato spontaneamente alle autorità che lo hanno interrogato. Duplessie, secondo le accuse, avrebbe aiutato il trader John Woeltz, residente in Kentucky, a organizzare il sequestro, durante il quale Carturan sarebbe stato torturato in una abitazione nel quaritere di Soho.