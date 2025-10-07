Italiana morta a Formentera, Luisa Astiggiano "era disperata per l'allontanamento dal figlio" | I lividi sul volto prima della morte

Si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause del decesso della 45enne. La polizia ha arrestato il compagno Ivan Sauna. Dagli accertamenti è emerso il rapporto burrascoso tra i due, tra litigate frequenti e botte
La notte prima di morire, Luisa Astiggiano era stata vista con dei lividi in faccia mentre girava da sola per le strade di Formentera. La donna, trovata senza vita domenica mattina in un appartamento in località Es Pujol, "era molto sofferente. Era troppo magra, sembrava sempre stanca. Non dava la sensazione di poter andare avanti", ha detto una barista di un ristorante italiano dell'isola lungo Avenida Miramar, lo SpeedyPizza. La 45enne "stava vivendo un dramma", ha spiegato al quotidiano La Voz de Ibiza l'avvocato Michele Tortorici, che l'aveva assistita nella causa per la custodia del figlio di 15 anni. "Non poteva più vederlo, purtroppo. Era vittima di un contesto che l'aveva schiacciata". Per la morte della 45enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio il compagno 51enne, Ivan Sauna.
"L'hanno di fatto sfrattata da casa sua. Non poteva entrare, non poteva abbracciare suo figlio. Nel procedimento civile, l'hanno dichiarata inadempiente nonostante avessimo risposto entro il termine. Non ci hanno permesso di essere ascoltati ed è stata emessa una sentenza senza prima sentire la controparte, cioè senza un'udienza". Così l'avvocato Tortorici ha parlato a La Voz de Ibiza la situazione drammatica che stava vivendo la donna nell'allontanamento dal figlio. "Abbiamo presentato ricorso per ripristinare qualcosa di così fondamentale come il suo diritto a difendersi. Lo abbiamo fatto lottando contro il tempo, perché ogni giorno senza suo figlio era un altro colpo. La documentazione medica dimostra che la sua salute era molto peggiorata: depressione, ansia e un consumo eccessivo di alcol". Secondo il legale, che ha assunto la difesa di Sauna, "dietro la morte di Luisa Asteggiano c'è la storia di una donna che si era stancata, frustrata e depressa. Ha cercato rifugio nell'alcol. Era disperata. Aspettate prima di indicare un colpevole", ha affermato.
Luisa Astiggiano e Ivan Sauna stavano insieme da due anni: lei, nata a Bra (Cuneo), si era trasferita per provare a cambiare vita dopo che i bar che gestiva con la sorella erano stati ceduti; lui, originario di Busto Arsizio, era partito una decina di anni fa e aveva aperto un'agenzia di viaggi per italiani in Spagna. Dagli accertamenti della polizia è emerso che il rapporto tra i due era burrascoso, tra litigate frequenti e botte. Secondo quanto riporta un giornalista di Formentera news, a chi il giorno prima della morte aveva notato lividi e ferite, in faccia e sul corpo, la 45enne aveva risposto di essersi "fatta male da sola". Segni che, quindi, potrebbero "non essere attribuibili in maniera diretta al decesso", scrive il quotidiano.
È stato proprio Ivan Sauna a dare l'allarme domenica mattina intorno alle sette telefonando alla sua ex moglie. "Luisa era uscita da sola, è tornata a dormire da me, ci siamo stesi sul divano e ci siamo addormentati. Quando mi sono svegliato, mi sono accorto che era morta", ha dichiarato. "Luisa Asteggiano aveva la testa sul sofà e il corpo sul pavimento. Ivan era lì, accanto a lei, e piangeva. Era in stato di shock". Così l'ex moglie ha descritto la scena.
Formentera news ipotizza "un presunto abuso di alcol e sostanze stupefacenti". Per chiarire la causa della morte della donna bisognerà, dunque, attendere i risultati dell'autopsia.
Commenti (0)