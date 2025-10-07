Italiana morta a Formentera, Luisa Astiggiano "era disperata per l'allontanamento dal figlio" | I lividi sul volto prima della morte

"L'hanno di fatto sfrattata da casa sua. Non poteva entrare, non poteva abbracciare suo figlio. Nel procedimento civile, l'hanno dichiarata inadempiente nonostante avessimo risposto entro il termine. Non ci hanno permesso di essere ascoltati ed è stata emessa una sentenza senza prima sentire la controparte, cioè senza un'udienza". Così l'avvocato Tortorici ha parlato a La Voz de Ibiza la situazione drammatica che stava vivendo la donna nell'allontanamento dal figlio. "Abbiamo presentato ricorso per ripristinare qualcosa di così fondamentale come il suo diritto a difendersi. Lo abbiamo fatto lottando contro il tempo, perché ogni giorno senza suo figlio era un altro colpo. La documentazione medica dimostra che la sua salute era molto peggiorata: depressione, ansia e un consumo eccessivo di alcol". Secondo il legale, che ha assunto la difesa di Sauna, "dietro la morte di Luisa Asteggiano c'è la storia di una donna che si era stancata, frustrata e depressa. Ha cercato rifugio nell'alcol. Era disperata. Aspettate prima di indicare un colpevole", ha affermato.