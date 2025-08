Dj italiano morto a Ibiza, il padre: "Nuovi accertamenti, slitta l'autopsia"

Slitta l'autopsia sul corpo di Michele Noschese, il dj italiano morto a Ibiza ancora da chiarire. Il pm ha infatti disposto accertamenti preliminari e, a questo punto, non è possibile ancora definire neppure la data dei funerali. A renderlo noto è Giuseppe Noschese, il padre della vittima. "Su disposizione del pm competente presso la Procura di Roma - scrive il padre del dj in un comunicato - è stato disposto di procedere con ulteriori accertamenti tecnici preliminari all'autopsia. Tali accertamenti comporteranno un inevitabile prolungamento dei tempi, rendendo al momento impossibile definire una data certa per l'esame autoptico e, conseguentemente, per la celebrazione delle esequie".