Istanbul, scossa di terremoto: magnitudo 6.2

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Istanbul. Secondo l'agenzia per i disastri e le emergenze turca Afad, il sisma è stato di magnitudo 6.2 nel Mare di Marmara, nei pressi di Silivri a circa 80 km a ovest dal centro di Istanbul alle 12:49 ora locale, le 11:49 in Italia. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella città sul Bosforo. Il presidente Erdogan sta seguendo in prima persona gli sviluppi del terremoto.