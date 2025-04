Terremoto in California, sciame sismico a San Diego: magnitudo 5.2

Il dipartimento dello sceriffo di San Diego ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni immediate di danni o feriti. Il terremoto, che ha fatto oscillare lampade e mosso mensole a San Diego, è stato percepito fino a Los Angeles. L'epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a sud della cittadina montana di Julian, a est di San Diego. Il governatore Gavin Newsom è stato informato, secondo quanto ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato sui social.