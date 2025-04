Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato al largo della costa meridionale delle Filippine, a 269 km a sud-est di Pondaguitan: lo rende noto l'Usgs, l'Istituto geologico statunitense. L'ipocentro del sisma è stato rilevato a una profondità di 117.8 km. Per il momento non è stata diramata alcuna allerta tsunami, e non ci sono segnalazioni di danni o vittime.