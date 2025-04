Terremoto di magnitudo 6.9 in Papua Nuova Guinea, allerta tsunami

Un forte terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato al largo della costa dell'isola di Nuova Britannia, in Papua Nuova Guinea. Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha emesso un'allerta tsunami. La scossa, che si è verificata a una profondità di 10 chilometri, potrebbe provocare onde di tsunami da uno a tre metri. Un avviso per onde più piccole, di circa 0,3 metri, è stato diramato per le vicine Isole Salomone. Non sono stati segnalati danni immediati. Australia e Nuova Zelanda non hanno emesso allerta tsunami.