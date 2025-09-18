Israele come una "super Sparta", il progetto autarchico di Netanyahu

Sebbene l'uscita del premier sia sostanzialmente propagandistica, essa ha fornito a oppositori e alleati politici l'occasione per colpire Netanyahu. "Non sono d'accordo con le sue parole e non mi è piaciuto affatto il paragone con Sparta", ha affermato il ministro della Difesa ed esponente dell'estrema destra, Bezalel Smotrich. Quest'ultimo è in rotta col suo primo ministro anche su altri dossier: Netanyahu, ad esempio, non avrebbe intenzione di costruire nuovi insediamenti nella Striscia, ma i ministri più estremisti stanno attivamente portando avanti piani in tal senso. In generale, i commenti di Netanyahu hanno scatenato forti critiche da parte dei leader dell'opposizione e degli imprenditori, e sono stati seguiti da un calo del valore delle azioni alla Borsa di Tel Aviv.