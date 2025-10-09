Israele, soldi e casa: ogni ostaggio liberato riceverà un sussidio di quasi 16mila euro

Le terapie mediche complementari saranno coperte fino a un massimo di 6mila shekel (1.590 euro) all'anno. Sarà inoltre garantito un sostegno medico per un anno intero, pari al salario percepito prima degli eventi del 7 ottobre 2023, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze iniziali del processo di recupero e reinserimento nel Paese.