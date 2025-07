Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 651. Israele ha bombardato Gaza e ha colpito una chiesa cattolica, causando tre morti e 10 feriti, tra cui padre Romanelli. "La reazione di Donald Trump ai bombardamenti di Israele a Gaza e sulla chiesa a Gaza non è stata positiva. Ha chiamato Netanyahu per affrontare questi attacchi". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, precisando che nel corso del colloquio za, il premier israeliano ha accettato di rilasciare una dichiarazione sull'accaduto, spiegando che si sarebbe trattato di un "errore". Incidente confermato anche dall'esercito israeliano secondo cui sarebbero state le schegge di un proiettile sparato da un carro armato a colpire la chiesa. Il Patriarcato di Gerusalemme: "I leader alzino la voce, le vittime cristiane non contano più delle altre". Il cordoglio di Papa Leone XIV dopo l'attacco in un telegramma a firma del cardinal Parolin: "Profondo dolore, subito il cessate il fuoco". Per il premier Giorgia Meloni, "gli attacchi inaccettabili su civili. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato al telefono con il collega israeliano Gideon Saar: spera che venga fatta chiarezza sulle responsabilità del raid ed ha espresso solidarietà a padre Romanelli, dimostrando pieno sostegno alle vittime coinvolte.