Israele martella il Libano, sganciati 2mila ordigni: chiuse scuole e università

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 355 e si allarga al Libano contro Hezbollah. Una terza ondata di attacchi è stata sferrata dall'esercito israeliano in tutto il Paese: 2mila gli ordigni sganciati in 24 ore. In un raid mirato a sud di Beirut è stato eliminato Abu Jawad Harikhi, comandante del sistema missilistico dei miliziani sciiti. Uccisi anche due membri dello staff dell'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. A causa della escalation militare, 16 compagnie aeree hanno cancellato i voli da e per Tel Aviv. Le autorità libanesi hanno deciso di chiudere le scuole e le università per tutta la settimana. Il ministro degli Esteri libanese: "Gli sfollati sono vicini al mezzo milione". Convocata per mercoledì una riunione di emergenza dell'Onu sul Libano.