Bbc: "Hamas non si disarmerà fino a creazione di Stato Palestina" | L'Italia collabora al lancio di aiuti alimentari a Gaza

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 667. Non si placano i raid israeliani sulla popolazione civile di Gaza. Nelle ultime 24 ore i raid israeliani sulla Striscia hanno ucciso 98 persone, alcune in fila in attesa degli aiuti umanitari. Secondo la Bbc Hamas non intende disarmarsi fino alla creazione di uno Stato di Palestina. Secondo l'Unicef, dall'inizio della guerra nella Striscia sono stati uccisi oltre 18mila bambini, per una media di 28 bambini al giorno. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha visitato Gaza per ispezionare un centro distribuzione aiuti della Gaza Foundation a Rafah, mentre Washington si prepara a lanciare un nuovo piano per consegnare cibo alla Striscia. L'Italia ha iniziato a collaborare alla consegna di aiuti alla popolazione di Gaza mediante lanci aerei oggi operati con velivoli degli Emirati.