Gaza, in 200mila tornano a piedi nel nord della Striscia | Vertice in Egitto la prossima settimana con Trump

A Gaza è scattata la tregua, 736 giorni dopo l'inizio del conflitto in Medioriente. Poco dopo mezzogiorno di venerdì l'esercito israeliano ha annunciato di aver completato il ritiro dalla Striscia, dietro la Linea Gialla disegnate nelle mappe contenute nel piano Trump. È così iniziato il conto alla rovescia per le 72 ore concesse a Hamas per il rilascio dei 20 ostaggi vivi. In cambio Israele rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi. Secondo la protezione civile di Gaza, circa 200mila persone sono di ritorno nel nord del territorio palestinese, dove oggi entreranno gli aiuti umanitari e altre forniture essenziali. Il presidente Usa Donald Trump è atteso in Israele lunedì per parlare alla Knesset e incontrare le famiglie degli ostaggi, poi lunedì volerà in Egitto per la cerimonia della firma dell'accordo di pace e per partecipare al vertice con i leader mondiali su Gaza.