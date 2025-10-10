Mentre proseguono i negoziati di pace, il conflitto in Medioriente giunge al giorno 735 dal maxi attacco del 7 ottobre 2023. Il governo israeliano ha approvato nella notte l'accordo con Hamas "per la tregua e per liberare tutti gli ostaggi dalla prigionia a Gaza". Con l'ok all'intesa, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco così come previsto dal documento siglato in Egitto giovedì mattina. Donald Trump annuncia: "Lunedì o martedì ostaggi liberi". La prima fase dell'accordo di pace prevede anche il rilascio di quasi 2mila prigionieri palestinesi. L'esercito israeliano, intanto, ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell'accordo con Hamas. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le linee di schieramento. Il ritiro avvenne sotto la copertura di bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei in alcune zone. Per Antonio Tajani non è "scandaloso" pensare di conferire il Nobel per la Pace a Trump. Londra fa sapere che truppe britanniche ed europee non saranno inviate nella Striscia per il monitoraggio della tregua.