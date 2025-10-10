Accordo di pace, a Tel Aviv e nella Striscia di Gaza la gente in strada per festeggiare
Trump: "Lunedì o martedì ostaggi liberi". Londra fa sapere che truppe britanniche ed europee non saranno inviate nella Striscia per il monitoraggio del cessate il fuoco
Mentre proseguono i negoziati di pace, il conflitto in Medioriente giunge al giorno 735 dal maxi attacco del 7 ottobre 2023. Il governo israeliano ha approvato nella notte l'accordo con Hamas "per la tregua e per liberare tutti gli ostaggi dalla prigionia a Gaza". Con l'ok all'intesa, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco così come previsto dal documento siglato in Egitto giovedì mattina. Donald Trump annuncia: "Lunedì o martedì ostaggi liberi". La prima fase dell'accordo di pace prevede anche il rilascio di quasi 2mila prigionieri palestinesi. L'esercito israeliano, intanto, ha iniziato a ritirare le truppe nella Striscia secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell'accordo con Hamas. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le linee di schieramento. Il ritiro avvenne sotto la copertura di bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei in alcune zone. Per Antonio Tajani non è "scandaloso" pensare di conferire il Nobel per la Pace a Trump. Londra fa sapere che truppe britanniche ed europee non saranno inviate nella Striscia per il monitoraggio della tregua.
Nonostante il cessate il fuoco dichiarato, entrato in vigore dopo mezzanotte, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato un attacco all'alba di oggi sulla città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Il corrispondente di Wafa ha affermato che le forze israeliane hanno attaccato la zona di Al-Katiba, nel centro di Khan Yunis, con diversi colpi di artiglieria, in concomitanza con il sorvolo della città da parte dei droni. All'alba, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un violento attacco aereo contro il centro di Khan Yunis.
Un soldato riservista dell'esercito israeliano è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall'Idf. L'attacco del cecchino è avvenuto dopo che i negoziatori israeliani e di Hamas avevano firmato un accordo in Egitto per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico a Gaza. Il cessate il fuoco previsto dall'accordo non era ancora tuttavia entrato in vigore quando è stato sferrato l'attacco.
Gli ostaggi verranno liberati "lunedì o martedì e probabilmente sarò lì, spero di essere lì". Lo ha detto Donald Trump, parlando nello Studio Ovale. "Partirò domenica", ha confermato il presidente Usa.
Con l'approvazione dell'accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora italiana) dall'esecutivo di Gerusalemme. L'Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell'accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.
Il governo israeliano ha approvato il piano sulla tregua per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti. Lo riferisce l'ufficio del premier.
Una delle svolte nella possibile soluzione del conflitto a Gaza è stata che nel tempo, Hamas ha iniziato a considerare gli ostaggi "più come un peso che come una risorsa", aprendo così la strada a un accordo. È quanto hanno riferito due alti funzionari statunitensi.
Il comando centrale degli Stati Uniti (Us central command) stabilirà un "centro di coordinamento civile-militare" in Israele che aiuterà a facilitare il flusso di aiuti umanitari, nonché di assistenza logistica e sicurezza a Gaza. Lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca.
La task force congiunta per monitorare il cessate il fuoco a Gaza includerà soldati provenienti da Egitto, Qatar, Turchia e probabilmente Emirati Arabi: lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca in una call cui ha partecipato l'Ansa. Il team include organizzazioni non governative e attori del settore privato.
"Ci saranno 200 soldati statunitensi sul terreno a Gaza come parte di una task force congiunta per aiutare a sostenere e monitorare l'accordo di cessate il fuoco". Lo ha detto un alto dirigente della Casa Bianca.