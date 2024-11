Iran: "La tregua può influire sulla nostra risposta a Israele" | Papa Francesco: "L'Italia ripudia la guerra, sia così in tutto il mondo"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 395. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che un cessate il fuoco "potrebbe influire" sulla risposta di Teheran all'attacco israeliano. Papa Francesco rinnova l'appello alla pace mentre in Iran la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, minaccia Stato ebraico e Usa di una "risposta schiacciante". "L'Italia ripudia la guerra - dice il pontefice all'Angelus -. Sia così in tutto il mondo". E dagli Usa avvertono gli iraniani: "Sarà impossibile fermare Israele". Razzi provenienti dal Libano hanno colpito nella notte le città israeliane di Hasharon e Tira, rispettivamente a circa 22 e 30 chilometri a nord-est di Tel Aviv, causando feriti e danni. Hezbollah ha bersagliato una base dell'intelligence militare vicino a Tel Aviv.