Medioriente, media: "L'Iran risponderà agli attacchi di Israele prima del voto negli Usa"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 391. Secondo la Cnn, l'Iran prepara la risposta militare agli attacchi israeliani e la sferrerà prima delle elezioni americane. Il nuovo segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, annuncia che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con lo Stato ebraico, ma a certe condizioni. "Se Israele decide di fermare la guerra, lo accetteremo alle condizioni che ci vanno bene". La bozza dell'accordo, sostenuta dagli Stati Uniti e mostrata nell'ambito delle discussioni sulla versione definitiva, include un ampio mandato per Israele di entrare nel territorio libanese per contrastare le minacce avversarie.