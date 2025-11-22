L'esercito israeliano ha lanciato nuovi raid nella Striscia di Gaza. "Gli Stati Uniti stanno spingendo per il disarmo totale" di Hamas. Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale. A Rafah sono stati eliminati cinque militanti di Hamas, usciti da un tunnel nel lato orientale della Linea Gialla sotto il controllo dell'Idf. "I terroristi si stavano avvicinando alle truppe, rappresentando una minaccia imminente per loro", ha riferito l'esercito. Nei tunnel di Rafah restano asserragliati circa 150 fondamentalisti. Secondo il ministro Israel Katz, lo Stato ebraico "è forte, proattivo e risponde con forza a qualsiasi minaccia, in tutti i settori, nonostante tutti i critici dell'opposizione, che non intervengono". Intanto si passa alla "fase due" del piano internazionale per risolvere il conflitto in Medioriente. Giorni fa il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione degli Usa basata sul piano di pace di Donald Trump per Gaza. Il testo, modificato più volte durante i negoziati, è passato con 13 voti a favore e l'astensione di Cina e Russia. Si autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per la Striscia, che dovrebbe anche disarmare Hamas.