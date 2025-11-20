Logo Tgcom24
Raid israeliani in tutta la Striscia di Gaza: diversi morti | L'esercito Idf: "Risposta all'attacco di Hamas ai nostri militari"

Martedì il gruppo fondamentalista aveva sferrato un attacco a sud di Gerusalemme uccidendo una persona e ferendone altre tre. Israele ha bombardato un campo profughi in Libano: diversi morti

di Redazione online
20 Nov 2025 - 00:19

L'esercito israeliano ha lanciato nuovi raid in tutta la Striscia di Gaza, provocando diversi morti, almeno 28, in risposta a "un attacco compiuto da Hamas contro i nostri militari". Lo Stato ebraico aveva bombardato prima un campo profughi in Libano, provocando altre vittime. Martedì Hamas aveva sferrato un attacco a Gush Etzion, a sud di Gerusalemme, causando un morto e tre feriti. Intanto si passa alla "fase due" del piano internazionale per risolvere il conflitto in Medioriente. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato la risoluzione degli Usa basata sul piano di pace di Donald Trump per Gaza. Il testo, modificato più volte durante i negoziati, è passato con 13 voti a favore e l'astensione di Cina e Russia. Si autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per la Striscia, che dovrebbe anche disarmare Hamas. Proprio i fondamentalisti hanno rigettato il provvedimento, ribadendo la sua "pericolosità" e "il tentativo di sottomettere la Striscia di Gaza all'autorità internazionale".

