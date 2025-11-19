Un attentato a Gush Etzion, a sud di Gerusalemme, causa un morto e tre feriti. Hamas giustifica l'attacco: "E' la risposta naturale alla furia dell'esercito israeliano e dei coloni". Si passa alla "fase due" del piano internazionale per risolvere il conflitto in Medioriente. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha infatti approvato la risoluzione degli Usa basata sul piano di pace di Donald Trump per Gaza. Il testo, modificato più volte durante i negoziati, è passato con 13 voti a favore e l'astensione di Cina e Russia. Si autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per la Striscia, che dovrebbe anche disarmare Hamas. Proprio i fondamentalisti hanno rigettato il provvedimento, ribadendo la sua "pericolosità" e "il tentativo di sottomettere la Striscia di Gaza all'autorità internazionale". Diversi agenti della polizia israeliana sono rimasti feriti negli scontri con i coloni ebrei durante l'evacuazione dell'avamposto illegale di Tzur Misgavi, in Cisgiordania. Un centinaio di agenti dell'ala militare di Hamas, barricati in un tunnel a Rafah, hanno chiarito di non essere pronti ad arrendersi.