Gli Usa invieranno 200 militari per monitorare la tregua a Gaza | Hamas: "Ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Stati Uniti, la guerra è finita"

Svolta nel conflitto in Medioriente, giunto al giorno 735. Israele e Hamas hanno firmato la prima fase dell'accordo di pace. "La bozza finale della fase uno è stata firmata giovedì mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi". Lo ha annunciato la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian. "Gli ostaggi a Gaza saranno rilasciati lunedì o martedì", ha spiegato quindi Donald Trump, aggiungendo che il disarmo di Hamas avverrà "in una seconda fase". Il cessate il fuoco entrerà in vigore solo 24 ore dopo la ratifica del governo israeliano. La prima fase prevede anche il rilascio di quasi 2mila prigionieri palestinesi e gli Usa invieranno 200 militari per monitorare la tregua a Gaza. Usa, Egitto, Qatar e Turchia formeranno una task force per il cessate il fuoco. Netanyahu: "Con l'aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa". Una fonte vicina ad Hamas ha dichiarato che "il movimento dovrà affrontare le fasi più difficili del piano, tra cui il disarmo e l'esilio dei leader". Il gruppo fondamentalista: "Abbiamo ricevuto garanzie dai mediatori e dagli Usa che la guerra è finita". Per il premier Meloni, che ha ringraziato Trump e i Paesi mediatori, "l'accordo è una straordinaria notizia". "L'Italia - ha commentato il ministro Tajani - è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina".