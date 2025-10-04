Hamas: "Sì alla liberazione degli ostaggi" | Trump: "Israele fermi subito i bombardamenti su Gaza" | Netanyahu sorpreso dalla risposta del presidente Usa

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 728. Hamas ha inviato la risposta sul piano Trump accettando la liberazione degli ostaggi e un negoziato su altri punti. Il presidente Trump ha apprezzato la risposta e ha chiesto a Israele di "fermare immediatamente i bombardamenti su Gaza". Con una nota il ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere che sono liberi i quattro parlamentari italiani, che facevano parte dell'equipaggio della Flotilla e che erano stati fermati in Israele. Croatti, Corrado, Scotto e Scuderi sono atterrati a Fiumicino con un volo partito dall'aeroporto di Tel Aviv. Intanto, la Marina israeliana ha intercettato l'ultima nave della Flotilla, la Marinette, che ha tentato di rompere il blocco marittimo su Gaza. L'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled: "Non abbiamo trovato nessun aiuto alimentare sulle barche sequestrate". Immediata la replica della portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia: "Accuse infondate. Sulle barche partite dall'Italia c'erano casse di aiuti, alimentari e medicine, preparati dall'associazione Music for Peace". I legali degli attivisti ancora in stato di fermo denunciano: "Privati di acqua, farmaci e servizi igienici".