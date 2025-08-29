Israele, il ministro Ben Gvir vorrebbe vietare le proteste nelle strade

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 693. Le famiglie degli ostaggi israeliani hanno annunciato che il 3 settembre terranno una grande manifestazione mercoledì davanti alla residenza ufficiale del primo ministro Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme, per chiedere un accordo per garantire il rilascio delle persone trattenute a Gaza. Il ministro Ben Gvir vorrebbe vietare le proteste nelle strade e nelle sinagoghe. Per il titolare degli Esteri israeliano, Gideon Saar, "non ci sarà alcun piano" per la creazione di uno Stato palestinese. In una lettera congiunta all'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, Svezia e Olanda hanno chiesto misure contro Israele per le violazioni dei diritti umani.