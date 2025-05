Mezzaluna Rossa: "A Gaza nessun aiuto è ancora arrivato agli abitanti" | Crosetto: "Giusto che l'Italia dica a Netanyahu che sta sbagliando"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 595. La Mezzaluna Rossa palestinese fa sapere che ancora non è arrivato nulla degli aiuti promessi ai residenti a Gaza. Poco prima l'Onu aveva detto che erano stati raccolti aiuti trasportati da 90 camion su quasi 200 entrati nell'enclave. Ma i camion sono quasi tutti fermi al valico di Kerem Shalom per le ispezioni, ha fatto sapere il presidente della Mezzaluna. Mentre l'agenzia Wafa parla di altre decine di morti e feriti per i raid dell'esercito, il ministro della Difesa Guido Crosetto dichiara: "Mi sembra giusto dire che Netanyahuu sta sbagliando.