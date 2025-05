Gaza, ultimatum degli Usa a Netanyahu sulla guerra | Ripartono gli aiuti umanitari nella Striscia, Israele: "Entrati cinque Tir dell'Onu"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 592. Per la prima volta da due mesi e mezzo, cinque camion carichi di aiuti umanitari e cibo per bambini sono entrati a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. Effetto dell'annuncio di Netanyahu domenica sera dopo una turbolenta riunione di governo. Ma soprattutto dopo la forte pressione degli Usa: un vero e proprio ultimatum, come ha ricostruito il Washington Post, secondo il quale l'amministrazione Trump ha trasmesso a Israele un messaggio inequivocabile: "Se non ponete fine alla guerra, vi abbandoneremo". Nel frattempo è entrata nel vivo l'offensiva via terra nella Striscia, con l'esercito israeliano che ha dichiarato zona di guerra Khan Younis, Bani Suheila e Abasan, nel sud dell'enclave.