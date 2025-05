La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 588. I raid israeliani vanno avanti e hanno fatto più di 100 morti a Gaza nelle ultime ore. E mentre Donald Trump continua a ribadire i suoi progetti per la Striscia, secca è la replica di Hamas: "Gaza non è in vendita". Human Rights Watch definisce "strumento di sterminio" il blocco degli aiuti da parte di Israele, il premier del Qatar: "I bombardamenti israeliani ostacolano le trattative per la tregua".