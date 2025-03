Nuovi raid Usa sullo Yemen, colpito aeroporto di Sanaa | Un giudice ordina all'amministrazione Trump di tenere la chat con gli attacchi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 539. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi aerei sullo Yemen, colpendo anche l'aeroporto di Sanaa. Giovedì un volo della Ita Airways in arrivo a Tel Aviv era stato costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen, prima di atterrare, dopo una breve attesa, "senza conseguenze per i passeggeri e l'equipaggio a bordo". Intanto Hamas minaccia di restituire gli ostaggi nelle bare se Israele cercherà di liberarli con la forza. Il portavoce del movimento islamista sunnita e fondamentalista, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza.