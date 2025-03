Gaza, lanciato dallo Yemen missile balistico verso Israele | Idf: ucciso il capo dell’intelligence militare di Hamas

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 533. Un missile balistico è stato lanciato dallo Yemen verso Israele: le sirene di allarme hanno suonato nel centro del Paese e nell'area di Gerusalemme. L'Idf ha fatto sapere che il capo dell'intelligence militare di Hamas nel sud della Striscia di Gaza è stato ucciso in un raid aereo. Intanto l'Egitto ha negato le indiscrezioni secondo cui avrebbe intenzione di consentire temporaneamente a 500mila abitanti di Gaza di entrare in una città nel Sinai settentrionale nel periodo della ricostruzione della Striscia. L'Alta Corte di Giustizia d'Israele ha congelato il licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar.