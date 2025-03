La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 523. I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato "la ripresa del divieto di attraversamento del Mar Rosso e del Mar Arabico per le navi israeliane". Intanto il ministro dell'Energia israeliano ha ordinato di interrompere la fornitura di energia elettrica alla Striscia di Gaza. Hamas: "Ricatto inaccettabile". Preoccupazione da Berlino e Londra. La diplomazia tedesca ha sollecitato Israele a "revocare immediatamente le restrizioni sulla consegna di tutte le forme di aiuti umanitari a Gaza". Il portavoce del premier britannico ha definito la nuova stretta imposta da Tel Aviv una violazione del diritto internazionale. A Doha sono partite le trattative per la fase due della tregua.