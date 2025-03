Israele lunedì invia delegazione per trattative | Hamas pronta a liberare ostaggi in cambio di 2 mesi di tregua

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 520. A Doha lunedì partono le trattative per la fase due della tregua. Israele invia la propria delegazione. Hamas fa invece sapere di essere pronta a liberare altri ostaggi vivi in cambio di altri due mesi di tregua. Nel frattempo Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna promuovono il piano arabo per Gaza definendolo "realistico" e giudicandolo valido per la ricostruzione della Striscia.