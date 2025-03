Israele blocca la fornitura di elettricità alla Striscia di Gaza | Hamas: "Ricatto inaccettabile"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 521. Il ministro dell'Energia israeliano ha ordinato di interrompere la fornitura di energia elettrica alla Striscia di Gaza. Hamas: "Ricatto inaccettabile". Oggi a Doha partono le trattative per la fase due della tregua. Israele ha inviato la propria delegazione. Dal canto suo Hamas ha fatto sapere di essere pronta a liberare altri ostaggi vivi in cambio di altri due mesi di cessate il fuoco. Nel frattempo Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna promuovono il piano arabo per Gaza definendolo "realistico" e giudicandolo valido per la ricostruzione della Striscia. Violenti scontri in Siria, Jolani: "Nessuna clemenza per chi ha ucciso i civili".