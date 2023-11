Guerra in Medioriente.

Venerdì è cominciata la liberazione degli ostaggi di Hamas: sono stati rilasciati 12 thailandesi e 13 israeliani. La Croce Rossa assicura: "Stanno bene". Il presidente Biden ricorda che la "soluzione dei due Stati ora è più importante che mai". Secondi alcuni media, sono "13 i nomi nella lista degli ostaggi che saranno liberati sabato, tra questi 8 bambini". Crosetto, in visita in Israele: "La missione Unifil non ha funzionato, vanno cambiate le regole d'ingaggio, le attuali non danno sicurezza al conteingente". A Gaza sempre venerdì sono entrati i primi camion con aiuti umanitari, attraverso il valico di Rafah: circa 200 mezzi carichi di cibo, medicine, acqua e carburante. Media: "Israele aveva informazioni da un anno su piano di Hamas".