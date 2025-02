Hamas: "Rilasceremo gli ostaggi come da accordi, ma non tutti" | Netanyahu: "Sarà guerra se sabato non libereranno gli israeliani"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 496. La tregua torna in bilico. Hamas manda una sua delegazione al Cairo per colloqui sulla tregua e poi fa sapere che sabato rilasceranno gli ostaggi israeliani come da accordi, "ma non tutti". Il premier israeliano Netanyahu afferma che "se Hamas non restituisce gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno, il cessate il fuoco verrà interrotto e l'esercito a combattere intensamente finché i terroristi non saranno definitivamente sconfitti". L'Egitto intende "presentare una visione globale per la ricostruzione" della Striscia di Gaza che garantisca ai palestinesi il mantenimento delle loro terre.