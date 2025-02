La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 495. La tregua torna in bilico. Hamas minaccia di sospende il rilascio degli ostaggi israeliani previsto per sabato "fino a nuovo avviso" e accusa Israele di non adempiere agli obblighi dell'accordo. Le minacce del presidente Donald Trump sulla liberazione degli ostaggi "non fanno altro che complicare ulteriormente le cose", affermano i fondamentalisti. Le sue parole sullo sfollamento dei palestinesi sono "razziste e un appello alla pulizia etnica". E fanno sapere che "la porta resta aperta" per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio prigionieri, ma Israele deve "adempiere ai propri obblighi". Per lo Stato ebraico si tratta di una "totale violazione" del cessate il fuoco. . Il premier Netanyahu afferma che "se Hamas non restituisce gli ostaggi entro sabato a mezzogiorno", senza specificare il numero, "il cessate il fuoco verrà interrotto e le Idf torneranno a combattere intensamente finché Hamas non sarà definitivamente sconfitto". L'Egitto intende "presentare una visione globale per la ricostruzione" della striscia di Gaza che garantisca ai palestinesi il mantenimento delle loro terre.