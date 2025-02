Gaza, Trump: "Dopo la guerra la Striscia dovrebbe essere consegnata agli Usa da Israele" | Tel Aviv ordina all'esercito un piano per lo "sfollamento volontario"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 490. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'esercito di preparare un piano per consentire agli abitanti di Gaza di "andarsene volontariamente", dopo le dichiarazioni di Donald Trump su un potenziale spostamento dei palestinesi da questo territorio. Il piano per Gaza di Trump prevede il controllo americano della Striscia per ricostruirla. Il presidente Usa auspica che Gaza venga consegnata da Israele agli Stati Uniti dopo la guerra in modo che i palestinesi vengano "reinsediati in comunità più sicure e belle, con case nuove". Per il segretario generale dell'Onu Guterres, "qualsiasi pace duratura richiederà progressi tangibili, irreversibili e permanenti verso la soluzione dei due Stati". Tajani al ministro degli Esteri israeliano Sa'ar: "Due Stati è la soluzione per il futuro".