La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 480. La Jihad islamica ha pubblicato un video di Arbel Yehoud, l'israeliana rapita da Hamas il 7 ottobre 2023 che sarà rilasciata giovedì insieme ad altre due persone. Otto ostaggi dei 33 da liberare sono morti. Intanto il governo di Hamas a Gaza ha affermato che 300mila sfollati sono tornati nel nord della Striscia, nel primo giorno di apertura del corridoio di Netzarim per il passaggio dei palestinesi verso la parte settentrionale dell'enclave. Un ufficiale medico israeliano, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che alcuni degli ostaggi rilasciati a Gaza nel cessate il fuoco in corso sono stati tenuti prigionieri nei tunnel di Hamas anche per otto mesi di fila, privati della luce del giorno e con poco o nessun contatto umano. Hezbollah: "Non siamo d'accordo sull'estensione della durata del cessate il fuoco" in Libano fino al 18 febbraio.