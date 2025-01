Israele, l'annuncio di Netanyahu: "Giovedì Hamas libererà Arbel Yehud e altri due ostaggi"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 479. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu fa sapere che Hamas "libererà giovedì Arbel Yehud e altri due ostaggi". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lancia un piano per "ripulire" Gaza e afferma di volere che Egitto e Giordania accolgano i palestinesi dai territori nel tentativo di affermare la pace in Medioriente. Per la Jihad islamica palestinese l'idea di Trump "incoraggia i crimini di guerra". Intanto sabato sono state liberate le quattro soldatesse israeliane finora tenute in ostaggio in cambio di 200 prigionieri palestinesi.