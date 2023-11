Gaza, slitta la tregua e la liberazione degli ostaggi | Media: "Hamas non ha ratificato l'accordo"

Prosegue la guerra in Medioriente.

Tra Israele e Hamas è stato trovato l'accordo per la liberazione di 50 ostaggi nei primi quattro giorni di cessate il fuoco. Secondo Haaretz però la tregua è slittata perché "Hamas non ha ratificato accordo". Tel Aviv ha fatto sapere che il rilascio degli ostaggi non è previsto prima di venerdì. Secondo quanto emerso, Hamas intende liberare in totale 30 minori, 8 madri e 12 donne, in cambio di 150 palestinesi. A fine mese, poi, dovrebbe avvenire un nuovo scambio di prigionieri. Netanyahu: "L'intesa sugli ostaggi è la decisione giusta", ma "la guerra con Hamas prosegue". L'invettiva di Papa Francesco: "In Palestina e Israele non è guerra, è terrorismo".